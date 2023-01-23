ENJ0 ファイバーモップ ダスト フレキシ55cmセット ( 50264 ) 日本ENJO(株)【年末の贈り物】

商品情報

[特長]

繊維の静電気の力で、ホコリ・ちり・髪の毛などを吸着します。

ホコリを繊維の間に閉じ込めるので、飛散しにくいです。

吸着剤など化学薬品は不使用です。

洗って何度でも使用可能です。

自由に変形可能なフレキシタイプです。

[仕様]

幅(mm)：40

長さ(mm)：720

ファイバー長さ(mm)：530

ツールサイズ：600×30mm

パワーグリップサイズ(mm)：180×30

[材質／仕上]

ファイバー：ポリエステル68％、ナイロン32％

ツール:ステンレススチール

パワーグリップ:ポリプロピレン（PP）、ゴム

[セット内容／付属品]

ダストフレキシファイバー55cm、フレキシツール、パワーグリップ

[注意]

乾いた状態で使用して下さい。

洗濯時、柔軟剤を使用しないで下さい。洗濯ネットを使用して下さい。