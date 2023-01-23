『ENJ0 ファイバーモップ ダスト フレキシ55cmセット ( 50264 ) 日本ENJO(株)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 01時 19分に出品され03月29日 01時 19分に終了予定です。即決価格は7,821円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[特長]
繊維の静電気の力で、ホコリ・ちり・髪の毛などを吸着します。
ホコリを繊維の間に閉じ込めるので、飛散しにくいです。
吸着剤など化学薬品は不使用です。
洗って何度でも使用可能です。
自由に変形可能なフレキシタイプです。
[仕様]
幅(mm)：40
長さ(mm)：720
ファイバー長さ(mm)：530
ツールサイズ：600×30mm
パワーグリップサイズ(mm)：180×30
[材質／仕上]
ファイバー：ポリエステル68％、ナイロン32％
ツール:ステンレススチール
パワーグリップ:ポリプロピレン（PP）、ゴム
[セット内容／付属品]
ダストフレキシファイバー55cm、フレキシツール、パワーグリップ
[注意]
乾いた状態で使用して下さい。
洗濯時、柔軟剤を使用しないで下さい。洗濯ネットを使用して下さい。
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落札価格7821円
685 入札履歴
終了
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