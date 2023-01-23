『ヤマト工芸 STOCK tissue Br サイズ：約W28 D14.5 H13.5 YK14-108【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 22時 04分に出品され03月08日 22時 04分に終了予定です。即決価格は7,821円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ティッシュケース

【商品名】

ヤマト工芸 STOCK tissue Br サイズ：約W28 D14.5 H13.5 YK14-108



【商品説明】

・サイズ：約W28 D14.5 H13.5



【サイズ】

高さ : 16.20 cm

横幅 : 17.20 cm

奥行 : 30.40 cm

重量 : 1.34 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。