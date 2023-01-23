『サーモス フィールドポット クリアレッド 1.5L THY-1500 CL-R【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 20時 32分に出品され03月19日 20時 32分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ(約):11.5×16×27.5cm、本体重量(約):0.7kg

素材・材質:内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼（アクリル樹脂塗装）/ 肩部/ポリプロピレン、フタ・せん本体/ポリプロピレン、 注ぎ口/ポリプロピレン、フタパッキン/シリコーン、せんパッキン/シリコーン

生産国:中国

保温効力:72度以上(10時間)、保冷効力:10度以下(10時間)