『プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 19時 56分に出品され03月17日 19時 56分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット



【商品説明】

・(c) TOMY JR東海承認済

・パッケージ重量: 1.5 kg

・本体:単3形乾電池1本使用(電池は別売です。)

・素材: プラスチック



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 41.60 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。

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