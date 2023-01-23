『プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 22時 31分に出品され05月03日 22時 31分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット



【商品説明】

・(c) TOMY JR東海承認済

・本体：単3形乾電池1本使用(電池は別売です。)



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 41.60 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。