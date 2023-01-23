『プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 02時 28分に出品され03月28日 02時 28分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット
【商品説明】
・(c) TOMY JR東海承認済
・本体：単3形乾電池1本使用(電池は別売です。)
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 41.60 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット
¥ 7820
プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット
¥ 7820
プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット
¥ 7820
プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット
¥ 7820
プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット
¥ 7820
プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット
¥ 7820
プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット
¥ 7820
プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット
¥ 7820
プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット
¥ 7820
プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット
¥ 7820
プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット
¥ 7820
プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット
¥ 7820
プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット
¥ 7820
プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット
¥ 7820
プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット
¥ 7820
プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット
¥ 7820
プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット
¥ 7820
プラレール かっこいいがいっぱい 新幹線 N700S確認試験車 立体レイアウトセット
¥ 7820
落札価格7820円
379 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！