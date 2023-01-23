『シャープ Bluetooth送信機同梱 テレビ用ワイヤレススピーカー（ホワイト）生活防水（IPX4相当）対応AQUOSサウンドパートナー A【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 03時 07分に出品され03月19日 03時 07分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シャープ Bluetooth送信機同梱 テレビ用ワイヤレススピーカー（ホワイト）生活防水（IPX4相当）対応AQUOSサウンドパートナー A
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 20.60 cm
奥行 : 20.80 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7820円
954 入札履歴
終了
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