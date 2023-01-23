『Kenko 双眼鏡 SG-Z 20-100×30FMC Limited 倍率20~100倍可変式 30口径 ポロプリズム式 フルマルチコーテ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 12時 44分に出品され04月07日 12時 44分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kenko 双眼鏡 SG-Z 20-100×30FMC Limited 倍率20~100倍可変式 30口径 ポロプリズム式 フルマルチコーテ



【商品説明】

・20倍から100倍までのズーム幅が広いので、自然観察から月の観察まで使い方はさまざま。

・【月まで観える！？100倍ズーム】20倍~100倍まで無段階ズーム可能(50倍上の高倍率使用時は、ブレの影響を受けやすいので三脚などに固定した状態でご使用ください。)

・フルマルチコーティング。構成レンズすべてとプリズム透過面に、光の透過率を上げるマルチコーティングを施し双眼鏡に入る光のロスを減らす設計がされています。

・三脚取り付けアダプターが付属。三脚に取り付けてブレなく観察が可能

・見え味を追求した、フルマルチコート採用の20～100倍 超高倍率双眼鏡「SG-Z」



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 18.40 cm

奥行 : 27.20 cm

重量 : 1.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。