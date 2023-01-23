『エイチオーサッカー ゴールキーパーグローブ 52.0015 レジェンド ネガティブ ネビュラ ライム 7【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 01時 52分に出品され03月24日 01時 52分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エイチオーサッカー ゴールキーパーグローブ 52.0015 レジェンド ネガティブ ネビュラ ライム 7



【商品説明】

・『手首まで覆うパーム素材の長さ』により、より安定したキャッチングを実現!

・さまざまな天候・気候でも抜群のグリップを発揮する

・新モデル『レジェンド』のトップモデル!

・部門名: ユニセックス・ユース



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 17.70 cm

奥行 : 34.90 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。

※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。