『エイチオーサッカー ゴールキーパーグローブ 52.0015 レジェンド ネガティブ ネビュラ ライム 7【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 01時 52分に出品され03月24日 01時 52分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エイチオーサッカー ゴールキーパーグローブ 52.0015 レジェンド ネガティブ ネビュラ ライム 7
【商品説明】
・『手首まで覆うパーム素材の長さ』により、より安定したキャッチングを実現!
・さまざまな天候・気候でも抜群のグリップを発揮する
・新モデル『レジェンド』のトップモデル!
・部門名: ユニセックス・ユース
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 17.70 cm
奥行 : 34.90 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。
※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。
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PENALTY（ペナルティ） PO2529 76 サッカー フットサル ウォーマー フードジャケット 22FW
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落札価格7820円
85 入札履歴
終了
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