『デミ ヘアシーズンズ エクストラ シャンプー 800ml & マスク 800g 詰替え用 セット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 11時 12分に出品され05月04日 11時 12分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デミ ヘアシーズンズ エクストラ シャンプー 800ml & マスク 800g 詰替え用 セット
【商品説明】
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【サイズ】
高さ : 10.10 cm
横幅 : 13.80 cm
奥行 : 19.80 cm
重量 : 1.67 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7820円
904 入札履歴
終了
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