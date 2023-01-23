『デミ ヘアシーズンズ エクストラ シャンプー 800ml & マスク 800g 詰替え用 セット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 11時 12分に出品され05月04日 11時 12分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デミ ヘアシーズンズ エクストラ シャンプー 800ml & マスク 800g 詰替え用 セット



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 10.10 cm

横幅 : 13.80 cm

奥行 : 19.80 cm

重量 : 1.67 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。