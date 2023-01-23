『PETKIT 自動給餌器 色々な種類のフードに適応 タイマー式 スマホ管理 定時定量 手動給餌可 2WAY給電 IOS Android対応【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 16時 01分に出品され04月14日 16時 01分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PETKIT 自動給餌器 色々な種類のフードに適応 タイマー式 スマホ管理 定時定量 手動給餌可 2WAY給電 IOS Android対応



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 18.50 cm

横幅 : 28.40 cm

奥行 : 32.60 cm

重量 : 2.11 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。