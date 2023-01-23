『ニッソー カラーライト 600 黒 （60HZ） NLS-135【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 04時 20分に出品され04月27日 04時 20分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ニッソー カラーライト 600 黒 （60HZ） NLS-135



【商品説明】

・原産国:日本



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 13.20 cm

奥行 : 62.00 cm

重量 : 1.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。