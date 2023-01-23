『ヒルズ プリスクリプションダイエット キャットフード c/d シーディー マルチケア コンフォート チキン 猫用 特別療法食 4kg【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 05時 56分に出品され04月21日 05時 56分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヒルズ プリスクリプションダイエット キャットフード c/d シーディー マルチケア コンフォート チキン 猫用 特別療法食 4kg
【商品説明】
・ストルバイト尿石、シュウ酸カルシウム尿石形成、および特発性膀胱炎に配慮しています。
・ストルバイト尿石溶解時の管理に、最短7日間(平均27日間)で役立つことが科学的に証明されています。
・健康をサポートし、免疫力を維持します。
・健康的な長期給与に適しています。
・加水分解ミルクプロテインとトリプトファンを配合
・尿ｐHに配慮しミネラルのバランスを調整
・精神的な健康維持に配慮しています。
【サイズ】
高さ : 12.20 cm
横幅 : 29.10 cm
奥行 : 29.20 cm
重量 : 4.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7820円
548 入札履歴
終了
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