ヒルズ プリスクリプションダイエット キャットフード c/d シーディー マルチケア コンフォート チキン 猫用 特別療法食 4kg【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

ヒルズ プリスクリプションダイエット キャットフード c/d シーディー マルチケア コンフォート チキン 猫用 特別療法食 4kg



【商品説明】

・ストルバイト尿石、シュウ酸カルシウム尿石形成、および特発性膀胱炎に配慮しています。

・ストルバイト尿石溶解時の管理に、最短7日間(平均27日間)で役立つことが科学的に証明されています。

・健康をサポートし、免疫力を維持します。

・健康的な長期給与に適しています。

・加水分解ミルクプロテインとトリプトファンを配合

・尿ｐHに配慮しミネラルのバランスを調整

・精神的な健康維持に配慮しています。



【サイズ】

高さ : 12.20 cm

横幅 : 29.10 cm

奥行 : 29.20 cm

重量 : 4.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。