『DEGEN DE17 デジタルDSP ポケット短波ラジオ ポータブルBCL受信機 FMステレオ/AM/SW ワールドバンドレシーバー 225【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 20時 28分に出品され04月19日 20時 28分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DEGEN DE17 デジタルDSP ポケット短波ラジオ ポータブルBCL受信機 FMステレオ/AM/SW ワールドバンドレシーバー 225



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 14.30 cm

奥行 : 18.80 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。