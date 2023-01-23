『松本船舶電機 マリンランプ デッキライトシリーズ １号デッキ ゴールド 1-DK-G ランプ別売屋内 屋外兼用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 07分に出品され03月06日 06時 07分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

松本船舶電機 マリンランプ デッキライトシリーズ １号デッキ ゴールド 1-DK-G ランプ別売屋内 屋外兼用



【商品説明】

・この商品は有資格者（電気工事士)による設置工事が必要です。

・ソケット口金 E26本体重量 1.0kg

・本体材質 BC-6グローブ 透明ガラス

・適合ランプ 白熱電球60形(E26) ＊最大

・【ランプ別売】【屋内 屋外兼用】 型式／品名 １号デッキ ゴールド サイズ 幅113φ 高180mm



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 12.40 cm

奥行 : 18.20 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。