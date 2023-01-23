『松本船舶電機 マリンランプ デッキライトシリーズ １号デッキ ゴールド 1-DK-G ランプ別売屋内 屋外兼用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 16時 15分に出品され03月30日 16時 15分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
松本船舶電機 マリンランプ デッキライトシリーズ １号デッキ ゴールド 1-DK-G ランプ別売屋内 屋外兼用
【商品説明】
・この商品は有資格者（電気工事士)による設置工事が必要です。
・ソケット口金 E26本体重量 1.0kg
・本体材質 BC-6グローブ 透明ガラス
・適合ランプ 白熱電球60形(E26) ＊最大
・【ランプ別売】【屋内 屋外兼用】 型式／品名 １号デッキ ゴールド サイズ 幅113φ 高180mm
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 12.40 cm
奥行 : 18.20 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
松本船舶電機 マリンランプ デッキライトシリーズ １号デッキ ゴールド 1-DK-G ランプ別売屋内 屋外兼用
¥ 7820
松本船舶電機 マリンランプ デッキライトシリーズ １号デッキ ゴールド 1-DK-G ランプ別売屋内 屋外兼用
¥ 7820
松本船舶電機 マリンランプ デッキライトシリーズ １号デッキ ゴールド 1-DK-G ランプ別売屋内 屋外兼用
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¥ 7820
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¥ 7820
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タキズミ LED 省エネ シーリングライト 調光 調色タイプ ~6畳 3200lm 日本製 GB60140
¥ 7820
落札価格7820円
320 入札履歴
終了
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