『DOMY HOME l字デスク パソコンデスク PCデスク コーナーデスク オフィスデスク ラック付きデスク 机 省スペース おしゃれ 収納【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 09時 52分に出品され03月08日 09時 52分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DOMY HOME l字デスク パソコンデスク PCデスク コーナーデスク オフィスデスク ラック付きデスク 机 省スペース おしゃれ 収納



【商品説明】

・【107?ワイド仕様の広々な天板】作業スペースとなる天板は幅107?*奥行80?のワイドサイズ。デスク一体型収納ラックは、一般的なA4ファイルがキッチリ入る優れもの。作業効率アップを目指すなら欠かせない便利仕様です。

・【キズに強い安心の耐久性】より長くご使用いただけるように、傷や水などに強い「メラミン加工」を施しています！お手入れも簡単な優れもの。

・【一人暮らしにも、ビジネスにも】パソコンを置いても圧迫感無くご使用いただける広さ。ゆったり快適に使えるから、ご自宅でも、オフィスでも大活躍！

・【商品仕様】本体サイズ：幅107×奥行80×高さ74（cm）材質：パーティクルボード（メラミン加工



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 51.00 cm

奥行 : 86.00 cm

重量 : 16.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。