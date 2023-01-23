『DOMY HOME l字デスク パソコンデスク PCデスク コーナーデスク オフィスデスク ラック付きデスク 机 省スペース おしゃれ 収納【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 09時 52分に出品され03月08日 09時 52分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DOMY HOME l字デスク パソコンデスク PCデスク コーナーデスク オフィスデスク ラック付きデスク 机 省スペース おしゃれ 収納
【商品説明】
・【107?ワイド仕様の広々な天板】作業スペースとなる天板は幅107?*奥行80?のワイドサイズ。デスク一体型収納ラックは、一般的なA4ファイルがキッチリ入る優れもの。作業効率アップを目指すなら欠かせない便利仕様です。
・【キズに強い安心の耐久性】より長くご使用いただけるように、傷や水などに強い「メラミン加工」を施しています！お手入れも簡単な優れもの。
・【一人暮らしにも、ビジネスにも】パソコンを置いても圧迫感無くご使用いただける広さ。ゆったり快適に使えるから、ご自宅でも、オフィスでも大活躍！
・【商品仕様】本体サイズ：幅107×奥行80×高さ74（cm）材質：パーティクルボード（メラミン加工
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 51.00 cm
奥行 : 86.00 cm
重量 : 16.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Maihail デスク 机 pcデスク パソコンデスク つくえ ラック付きデスク 幅120cm×奥行55cm デスク 引き出し付き 在宅ワー
¥ 7824
Maihail デスク 机 pcデスク パソコンデスク つくえ ラック付きデスク 幅120cm×奥行55cm デスク 引き出し付き 在宅ワー
¥ 7824
SYALEN パソコンデスク 収納ラック付き デスク 幅104 奥行48 高さ72? PCデスク テレワーク テーブル 勉強机 学習机 左右
¥ 7824
不二貿易 パソコンデスク ブラウン 幅60cm シンプル フィット 66741
¥ 7821
不二貿易 パソコンデスク ブラウン 幅60cm シンプル フィット 66741
¥ 7821
DOMY HOME l字デスク パソコンデスク PCデスク コーナーデスク オフィスデスク ラック付きデスク 机 省スペース おしゃれ 収納
¥ 7820
DOMY HOME l字デスク パソコンデスク PCデスク コーナーデスク オフィスデスク ラック付きデスク 机 省スペース おしゃれ 収納
¥ 7820
DOMY HOME l字デスク パソコンデスク PCデスク コーナーデスク オフィスデスク ラック付きデスク 机 省スペース おしゃれ 収納
¥ 7820
DOMY HOME l字デスク パソコンデスク PCデスク コーナーデスク オフィスデスク ラック付きデスク 机 省スペース おしゃれ 収納
¥ 7820
DOMY HOME l字デスク パソコンデスク PCデスク コーナーデスク オフィスデスク ラック付きデスク 机 省スペース おしゃれ 収納
¥ 7820
DOMY HOME l字デスク パソコンデスク PCデスク コーナーデスク オフィスデスク ラック付きデスク 机 省スペース おしゃれ 収納
¥ 7820
DOMY HOME l字デスク パソコンデスク PCデスク コーナーデスク オフィスデスク ラック付きデスク 机 省スペース おしゃれ 収納
¥ 7820
DOMY HOME l字デスク パソコンデスク PCデスク コーナーデスク オフィスデスク ラック付きデスク 机 省スペース おしゃれ 収納
¥ 7820
DOMY HOME l字デスク パソコンデスク PCデスク コーナーデスク オフィスデスク ラック付きデスク 机 省スペース おしゃれ 収納
¥ 7820
Maihail 机 l字デスク 勉強机 pcデスク パソコンデスク右棚左棚 オフィスデスク 幅136cm desk コーナーデスク つくえ
¥ 7820
Maihail 机 l字デスク 勉強机 pcデスク パソコンデスク右棚左棚 オフィスデスク 幅136cm desk コーナーデスク つくえ
¥ 7820
DOMY HOME l字デスク パソコンデスク PCデスク コーナーデスク オフィスデスク ラック付きデスク 机 省スペース おしゃれ 収納
¥ 7820
DOMY HOME l字デスク パソコンデスク PCデスク コーナーデスク オフィスデスク ラック付きデスク 机 省スペース おしゃれ 収納
¥ 7820
落札価格7820円
450 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！