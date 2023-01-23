『リズム(RHYTHM) 置き時計・掛け時計 茶色 Φ32x5.4cm 電波 アナログ M535 連続秒針 丸型 木 シチズン 8MY535-【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 01時 19分に出品され03月29日 01時 19分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リズム(RHYTHM) 置き時計・掛け時計 茶色 Φ32x5.4cm 電波 アナログ M535 連続秒針 丸型 木 シチズン 8MY535-
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 38.20 cm
奥行 : 40.80 cm
重量 : 1.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7820円
734 入札履歴
終了
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