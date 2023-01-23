『リズム(RHYTHM) 置き時計・掛け時計 茶色 Φ32x5.4cm 電波 アナログ M535 連続秒針 丸型 木 シチズン 8MY535-【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 01時 19分に出品され03月29日 01時 19分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

リズム(RHYTHM) 置き時計・掛け時計 茶色 Φ32x5.4cm 電波 アナログ M535 連続秒針 丸型 木 シチズン 8MY535-



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 38.20 cm

奥行 : 40.80 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。