『国産100% ゆず緑茶 ティーパック 2.5g×7包×10袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 15時 06分に出品され03月13日 15時 06分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
国産100% ゆず緑茶 ティーパック 2.5g×7包×10袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
【商品説明】
・【原材料名】緑茶（静岡県産）、乾燥ゆず（徳島県産）静岡県（緑茶）、徳島県（乾燥ゆず）
・【商品名】ゆず緑茶 ティーバッグ【商品区分】食品・飲料【内容量】17.5g（2.5g×7）×10袋
・【店長の一言】香り豊かなゆずの緑茶です。老舗のお茶屋がこだわり抜いたさくらの和紅茶を是非お試しください(^-^)/
・【販売事業者名】有限会社山年園 170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
国産100% ゆず緑茶 ティーパック 2.5g×7包×10袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7820
国産100% ゆず緑茶 ティーパック 2.5g×7包×10袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7820
国産100% ゆず緑茶 ティーパック 2.5g×7包×10袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7820
国産100% ゆず緑茶 ティーパック 2.5g×7包×10袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
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国産100% ゆず緑茶 ティーパック 2.5g×7包×10袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
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¥ 7820
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¥ 7820
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¥ 7820
国産100% ゆず緑茶 ティーパック 2.5g×7包×10袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
¥ 7820
落札価格7820円
722 入札履歴
終了
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