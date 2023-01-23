『アヴィレックス トートバッグ ヴィンテージ風2wayトートバッグ メンズ 2032 キャメル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 17時 33分に出品され04月27日 17時 33分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アヴィレックス トートバッグ ヴィンテージ風2wayトートバッグ メンズ 2032 キャメル



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ30cmxヨコ35cmxマチ12cm

・ポケットの数:5(外側3/内側2)

・収納可能サイズ: 11-20L

・留め具の種類: ファスナー

・表地: フェイクレザー

・重量:1130g



【サイズ】

高さ : 7.62 cm

横幅 : 42.93 cm

奥行 : 57.14 cm

重量 : 1.13 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※食品販売の場合についての補足

商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。

商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。

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