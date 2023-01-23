『ビジネスバッグ メンズ 本革 2WAY トートバッグ レザー 手提げバッグ 大容量 A4対応 14インチPC 通勤 出張 ショルダーバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 18時 30分に出品され03月11日 18時 30分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ビジネスバッグ メンズ 本革 2WAY トートバッグ レザー 手提げバッグ 大容量 A4対応 14インチPC 通勤 出張 ショルダーバッグ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.60 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 39.40 cm
重量 : 1.58 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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終了
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