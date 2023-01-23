『ビジネスバッグ メンズ 本革 2WAY トートバッグ レザー 手提げバッグ 大容量 A4対応 14インチPC 通勤 出張 ショルダーバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 18時 30分に出品され03月11日 18時 30分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ビジネスバッグ メンズ 本革 2WAY トートバッグ レザー 手提げバッグ 大容量 A4対応 14インチPC 通勤 出張 ショルダーバッグ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.60 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 39.40 cm

重量 : 1.58 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ビジネスバッグ

メンズ

本革

2WAY

トートバッグ

レザー

手提げバッグ

大容量

A4対応

14インチPC

通勤

出張

ショルダーバッグ