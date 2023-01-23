『ZHBBRT ツーリングドーム キャンプテント 2人用 前室あり 雨に強い 耐水圧3000mm UVカット 日除け 通気性 遮光性 軽量 コ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 20時 22分に出品され03月31日 20時 22分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ZHBBRT ツーリングドーム キャンプテント 2人用 前室あり 雨に強い 耐水圧3000mm UVカット 日除け 通気性 遮光性 軽量 コ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 43.00 cm

重量 : 3.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。