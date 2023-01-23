『ZHBBRT ツーリングドーム キャンプテント 2人用 前室あり 雨に強い 耐水圧3000mm UVカット 日除け 通気性 遮光性 軽量 コ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 20時 22分に出品され03月31日 20時 22分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ZHBBRT ツーリングドーム キャンプテント 2人用 前室あり 雨に強い 耐水圧3000mm UVカット 日除け 通気性 遮光性 軽量 コ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 43.00 cm
重量 : 3.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7820円
949 入札履歴
終了
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