『テンポ 35【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 20時 28分に出品され03月15日 20時 28分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
テンポ 35
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 24.64 cm
横幅 : 40.13 cm
奥行 : 46.74 cm
重量 : 1.56 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7820円
601 入札履歴
終了
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