『タカショー ウッドバレルプランター 460 約W46×D46×H34cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 10時 43分に出品され04月03日 10時 43分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タカショー ウッドバレルプランター 460 約W46×D46×H34cm



【商品説明】

・土の容量:約27Lまで(目安値)

・生産国:中国



【サイズ】

高さ : 34.00 cm

横幅 : 47.00 cm

奥行 : 47.00 cm

重量 : 2.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。