『タカショー ウッドバレルプランター 460 約W46×D46×H34cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 10時 43分に出品され04月03日 10時 43分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タカショー ウッドバレルプランター 460 約W46×D46×H34cm
【商品説明】
・土の容量:約27Lまで(目安値)
・生産国:中国
【サイズ】
高さ : 34.00 cm
横幅 : 47.00 cm
奥行 : 47.00 cm
重量 : 2.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Rocotto プランター アイアン フラワースタンド プランターラック ラック 大型 おしゃれ かわいい シンプル インテリア 棚 収納
¥ 7819
TERRA-MENTテラメント DropRound34 ホワイト 910-245-101
¥ 7819
Susire フラワースタンド プランタースタンド 木製 2段 長方形 大型花台 白 鉢植えスタンド 高さあり 室内 おしゃれ 花瓶置き台 ベランダ ハイタイプ シンプル
¥ 7819
TERRA-MENT[テラメント] HighRectangle60 ホワイト 910-306-101 容量:約29リットル
¥ 7819
下村企販 菜園プランター 520 防虫ネット付き グリーン ポリプロピレン 家庭用 寄せ植え 野菜 花 3個組 31568
¥ 7819
BAOYOUNI 組み立て簡単ガーデンボックス プランターボックスプラスチック鉢植え入れ花 植物 栽培ブラウン 鉢用品 大型プランター 莱園
¥ 7819
Sungmor 植木鉢 合成樹脂 アンティーク おしゃれ 北欧 飾り物 花瓶 室内 屋外 女神
¥ 7819
リッチェル ボタニー プレーンポット 12型 ホワイト 1箱（20個）
¥ 7819
睡蓮鉢 アイスブルー IBL-04
¥ 7818
10本セットソヨゴ 樹高0.5m前後 10.5cmポット そよご 冬青 常緑樹 メス木 苗 植木 苗木 庭 生垣 メス木
¥ 7818
Sungmor 植木鉢 プランター 鋳鉄 かわいい おしゃれ 北欧 飾り物 室内 屋外 アリ 花 2点
¥ 7818
プランター置きアイアンフラワースタンドアンティーク調なデザインの アイアン フラワースタンド 大 中 小３個組
¥ 7818
屋内花の植物スタンド、金属の植物スタンド、4つの層と5つの鍋、植木鉢スタンドブラケット、植木鉢の陳列台、庭のバルコニーのリビングルーム収納ラ
¥ 7818
コゲ糸巻県崖 10号 信楽焼 植木鉢 ガーデニング 陶器 鉢
¥ 7818
コゲ糸巻県崖 10号 信楽焼 植木鉢 ガーデニング 陶器 鉢
¥ 7818
コゲ糸巻県崖 10号 信楽焼 植木鉢 ガーデニング 陶器 鉢
¥ 7818
コゲ糸巻県崖 10号 信楽焼 植木鉢 ガーデニング 陶器 鉢
¥ 7818
コゲ糸巻県崖 10号 信楽焼 植木鉢 ガーデニング 陶器 鉢
¥ 7818
落札価格7820円
553 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！