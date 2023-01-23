『ヌンク 3 Layered Nylon Sacoch ショルダーバッグ NN104 ブラック/010【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 11時 07分に出品され03月21日 11時 07分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヌンク 3 Layered Nylon Sacoch ショルダーバッグ NN104 ブラック/010
【商品説明】
・【カラー】ブラック(NN104010)、ネイビー(NN104075)、ベージュ(NN104020)、オリーブ(NN104067)
・【サイズ】約 W270×H250×D25（mm） 【ショルダーストラップ】長さ 約 660～1480（mm）×幅 約 3～10（mm） ※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。
・【内側】ポケット（S）×1、ドローコード×1 【付属品】キーホルダー×1
・【表地】3 Layerd Nylon
・【重量】約 110グラム 【容量】約 1.6L 【生産国】日本
・ストラップの種類: ショルダー
・表地: ナイロン
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7820円
493 入札履歴
終了
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