『ヌンク 3 Layered Nylon Sacoch ショルダーバッグ NN104 ブラック/010【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 11時 07分に出品され03月21日 11時 07分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヌンク 3 Layered Nylon Sacoch ショルダーバッグ NN104 ブラック/010



【商品説明】

・【カラー】ブラック(NN104010)、ネイビー(NN104075)、ベージュ(NN104020)、オリーブ(NN104067)

・【サイズ】約 W270×H250×D25（mm） 【ショルダーストラップ】長さ 約 660～1480（mm）×幅 約 3～10（mm） ※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。

・【内側】ポケット（S）×1、ドローコード×1 【付属品】キーホルダー×1

・【表地】3 Layerd Nylon

・【重量】約 110グラム 【容量】約 1.6L 【生産国】日本

・ストラップの種類: ショルダー

・表地: ナイロン



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ヌンク

3

Layered

Nylon

Sacoch

ショルダーバッグ

NN104

ブラック/010