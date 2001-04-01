『elago MacBook Pro 16 対応 ケース クリア ハード カバー 薄型 スリム シェル 透明 カバー 傷防止 保護 アクセサリ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 05時 22分に出品され04月08日 05時 22分に終了予定です。即決価格は7,820円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
elago MacBook Pro 16 対応 ケース クリア ハード カバー 薄型 スリム シェル 透明 カバー 傷防止 保護 アクセサリ
elago
【商品説明】
・Anti-Slip Pad: There are 4 anti-slip pads on the bottom of the clear case. You can use your MacBook in a stable position even on a slippery desk
・Product Features: Apple mark on the back: Visible Keyboard Cover: None Non-slip bottom pad: Yes Heat discharge hole: Yes (bottom s
【サイズ】
高さ : 2.69 cm
横幅 : 25.50 cm
奥行 : 37.11 cm
重量 : 430.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7820円
623 入札履歴
終了
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