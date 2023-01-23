『ペット用品 にゃんボールマンションNEO 茶色(ダンボール色 1個 強化段ボール製 キャットタワー 自由に組み合わせ可能【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 05時 09分に出品され03月14日 05時 09分に終了予定です。即決価格は7,819円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ドールハウス、建物

【商品名】

にゃんボールマンションNEO 茶色(ダンボール色 1個 強化段ボール製 キャットタワー 自由に組み合わせ可能



【商品説明】

・Cat Tower made of reinforced cardboard [Cat Ball Mansion] has gone a prototype for about 2 years.

・Each block can be combined vertically or horizontally， allowing you to freely mix and match.

・Each block has holes that allow the cat to move， so you can move around freely in your childs ball apartment.

・Made in Japan.

・Made



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。