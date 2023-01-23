『ハヤミ工産 スピーカースタンド 2台1組 ブラック SB-920【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 09時 09分に出品され04月20日 09時 09分に終了予定です。即決価格は7,819円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハヤミ工産 スピーカースタンド 2台1組 ブラック SB-920



【商品説明】

・サイズ : 幅36 × 奥行25.5 × 高さ14.8cm

・メーカー型番 : SB-920

・付属品:スベリ止めシール4枚

・本体質量 : 約0.9kg/1個

・材質 : 木製

・耐荷重 : 20kg/1セット

・色 : ブラック



【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 17.40 cm

奥行 : 30.60 cm

重量 : 1.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。