米国バグバフラー社　虫除けスーツ【年末の贈り物】



------ ココがポイント！ ------ 特許取得のノーシームファブリックはとても細かくしっかりと編み込まれ、小さい虫の侵入を防止。 軽量で柔らかく心地よく、動きの自由を与えてくれます。 クリアな視界のブラック・シームレスフードは優れた視界を確保。 前面ジッパーによって頭部をネットから簡単に出せます。 手首と足首のリブによって虫の侵入をしっかりと防御。

ブヨ、蚊、蜂からの優れた保護と蒸れずに快適な着心地を与えてくれます。虫除けスプレーは基本的に濃度の薄い農薬。なるべく虫除けスプレーに頼らず虫から身を守りたいものです。(ただし非常に多くの虫が発生しているエリアでは虫除けスプレーの併用をお勧めします)。スーツなので上下バラバラで使えます。庭仕事、山菜取り、釣り、海外旅行、キャンプ、ウォーキングなどに最適。米国製を頑なに守り続けるバグバフラー社の確かな製品。



上着/胸囲152cm、着丈65cm、袖丈98cm

スラックス/股下71cm、ウェストゴムベルト式(伸張84-110cm)



男女兼用

洗濯機洗い可能













多数の特許を取得し、絶大な人気と信用を得ている米国バグバフラー社の虫除けスーツ。特許取得のノーシームファブリックはとても細かくしっかりと編み込まれ、小さい虫の侵入を防止。軽量で柔らかく心地よく、動きの自由を与えてくれます。クリアな視界のブラック・シームレスフードは優れた視界を確保。前面ジッパーによって頭部をネットから簡単に出せます。手首と足首のリブによって虫の侵入をしっかりと防御。半袖・短パンで森の中に入っても、やぶ蚊からしっかりとブロック。