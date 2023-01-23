『米国バグバフラー社 虫除けスーツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 07時 17分に出品され03月05日 07時 17分に終了予定です。即決価格は7,819円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|多数の特許を取得し、絶大な人気と信用を得ている米国バグバフラー社の虫除けスーツ。特許取得のノーシームファブリックはとても細かくしっかりと編み込まれ、小さい虫の侵入を防止。軽量で柔らかく心地よく、動きの自由を与えてくれます。クリアな視界のブラック・シームレスフードは優れた視界を確保。前面ジッパーによって頭部をネットから簡単に出せます。手首と足首のリブによって虫の侵入をしっかりと防御。半袖・短パンで森の中に入っても、やぶ蚊からしっかりとブロック。
|サイズ
|フリーサイズ
個装サイズ：33×30×2cm
|重量
|約300g
|素材・材質
|ポリエステル100％
|製造国
|アメリカ
|特許取得の虫除けスーツ!
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4995311854571
商品コード
0751aa
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¥ 7854
落札価格7819円
910 入札履歴
終了
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