『ロイヤルカナン 療法食 猫 消化器サポート 可溶性 4kg 食事療法食 猫用 ねこ キャットフード ペットフード【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 03時 12分に出品され03月05日 03時 12分に終了予定です。即決価格は7,819円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー名

ロイヤルカナン



賞味期限

仕入れ元の規約により出荷時点で半年以上の商品のみ出荷致します。



内容量

4kg



保存方法

別途パッケージに記載



生産国・加工国

フランス