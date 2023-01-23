『（まとめ）エコ クリーンリター 10L【×4セット】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 22時 36分に出品され03月29日 22時 36分に終了予定です。即決価格は7,819円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品はお取り寄せ商品のため、稀にご注文入れ違い等により欠品・遅延となる場合がございます。誠に恐れ入りますが、何卒ご了承ください。
【メーカー名】株式会社三晃商会 【ご注意事項】この商品は下記内容×4セットでお届けします。
・エコ クリーンリター 10L 【商品特徴】 古紙パルプ繊維が水分をすばやく吸収、アンモニアを中和して臭いを軽減。ほこりが舞い散りにくく飼育環境をきれいに保ちます。 【材質/素材】 紙（古紙） 【原産国または製造地】 マレーシア 【キャンセル・返品について】商品注文後のキャンセル、返品はお断りさせて頂いております。予めご了承下さい。 【特記事項】商品パッケージは予告なく変更される場合があり、登録画像と異なることがございます。
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落札価格7819円
834 入札履歴
終了
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