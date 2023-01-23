『ペティオ (Petio) トイレのしつけが出来る ドッグルームサークル 専用屋根面 ブラウン レギュラー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 01時 02分に出品され03月15日 01時 02分に終了予定です。即決価格は7,819円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペティオ (Petio) トイレのしつけが出来る ドッグルームサークル 専用屋根面 ブラウン レギュラー
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 65.00 cm
奥行 : 81.00 cm
重量 : 2.99 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ペティオ (Petio) トイレのしつけが出来る ドッグルームサークル 専用屋根面 ブラウン レギュラー
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落札価格7819円
235 入札履歴
終了
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