zepirion 容量2倍に拡張できる ExPack ビジネスリュック 薄型 撥水 拡張機能 リュック バッグ メンズ(ブラック（通常モデル）)【2025年度カレンダ】

商品情報

カラー：ブラック（通常モデル）



表地: ナイロン

留め具の種類: ファスナー

【薄型で効率的な収納】 ノートパソコン(ノートPC)とタブレットの独立ホルダー付きで、A4サイズの書類も収納可能です。PC収納部分の内生地は厚めのクッションで、衝撃や傷からデバイスを守ります。内ポケットも充実。ノートパソコン用ポケット（15.6インチまで）×1 タブレット用ポケット（10.2インチまで）×1

【荷物が増えても安心！拡張機能】 ファスナーを開けば約2倍の容量UPが可能。外出には必須なボトルホルダーも出現します。

【すぐに取り出せる！3つの外ポケット】 小物を整理するための外ポケットも設計。フロントポケットには、スマホ、ペンなどの仕分け用内ポケットも設計。

【カードを瞬時に取り出せるベルトポケット】 ベルト部分には、カードや現金、鍵などを瞬時に取り出せるファスナーポケットを設計。

・・・(続きは商品説明をご覧ください)