『zepirion 容量2倍に拡張できる ExPack ビジネスリュック 薄型 撥水 拡張機能 リュック バッグ メンズ(ブラック（通常モデル）)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月13日 03時 21分に出品され05月13日 03時 21分に終了予定です。即決価格は7,819円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー：ブラック（通常モデル）
表地: ナイロン
留め具の種類: ファスナー
【薄型で効率的な収納】 ノートパソコン(ノートPC)とタブレットの独立ホルダー付きで、A4サイズの書類も収納可能です。PC収納部分の内生地は厚めのクッションで、衝撃や傷からデバイスを守ります。内ポケットも充実。ノートパソコン用ポケット（15.6インチまで）×1 タブレット用ポケット（10.2インチまで）×1
【荷物が増えても安心！拡張機能】 ファスナーを開けば約2倍の容量UPが可能。外出には必須なボトルホルダーも出現します。
【すぐに取り出せる！3つの外ポケット】 小物を整理するための外ポケットも設計。フロントポケットには、スマホ、ペンなどの仕分け用内ポケットも設計。
【カードを瞬時に取り出せるベルトポケット】 ベルト部分には、カードや現金、鍵などを瞬時に取り出せるファスナーポケットを設計。
・・・(続きは商品説明をご覧ください)
ラフアンドロード(ROUGH＆ROAD) バッグ SCHWARZ R ワンショルダー シュバルツ RR9556
¥ 7819
アウトドアプロダクツ リュック フォークォーターズ A4収納 PC収納 大容量 25リットル 30.ネイビー
¥ 7819
ベンデイビス BEN DAVIS リュック レディース 大容量 リュックサック メンズ レディース 22L 通勤 通学 ポケット多い タグ付
¥ 7819
[FANDARE] リュック メンズ 帆布 キャンバス リュック レトロ 大容量 15.6インチpc収納 カジュアル バッグパック お?
¥ 7818
[FANDARE] リュック メンズ 帆布 キャンバス リュック レトロ 大容量 15.6インチpc収納 カジュアル バッグパック お?
¥ 7818
[FANDARE] リュック メンズ 帆布 キャンバス リュック レトロ 大容量 15.6インチpc収納 カジュアル バッグパック お?
¥ 7818
コンタクトズ ショルダー ハンドバッグ メンズ 斜めがけ iPad mini収納可能 牛革 オール革 旅行かばん プレゼント ギフト ショル
¥ 7818
コンタクトズ ショルダー ハンドバッグ メンズ 斜めがけ iPad mini収納可能 牛革 オール革 旅行かばん プレゼント ギフト ショル
¥ 7818
ルーカ バックパック ESTATE BACKPACK IV
¥ 7818
BOPAI リュックメンズ スリムリュック 防水 超軽量 ビジネスリュック 盗難防止 USB充電ポート搭載 リュック 薄型 バッグパック 多
¥ 7818
コンタクトズ ショルダー ハンドバッグ メンズ 斜めがけ iPad mini収納可能 牛革 オール革 旅行かばん プレゼント ギフト ショル
¥ 7818
コールマン シールド25 (マーブル)
¥ 7818
マックレガー ビジネスバッグ 3WAY 通勤 ブラック
¥ 7818
ファインシード東京 ビジネスリュック PW5144 バックパック B4サイズ対応 15インチPC対応 軽量 横開きで取り出しやすい大容量 2
¥ 7818
デシグアル シャツ 20WWCW80 レディース ブルー系 M
¥ 7818
[ダブルス] ショルダーバッグ ポーチ メンズ レディース 本革 レザー 小さめ JYS-7356 レッド
¥ 7818
[デサント] バックパック リュックサック 【EC限定モデルあり】 PCポケット 再帰反射 30L 通勤 通学 部活 MOVESPORT NVPK
¥ 7818
戦人 アサルトバッグM-2 カモフラージュ 縦46×横25×マチ28cm
¥ 7818
落札価格7819円
613 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！