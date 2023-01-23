『Cocoon(コクーン) CT22-C カップラー コットン ナイル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 23時 59分に出品され03月16日 23時 59分に終了予定です。即決価格は7,819円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「COCOON(コクーン)」より引用"
【商品名】
Cocoon(コクーン) CT22-C カップラー コットン ナイル
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7819円
736 入札履歴
終了
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