『Cocoon(コクーン) CT22-C カップラー コットン ナイル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 23時 59分に出品され03月16日 23時 59分に終了予定です。即決価格は7,819円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「COCOON(コクーン)」より引用"



【商品名】

Cocoon(コクーン) CT22-C カップラー コットン ナイル



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。