『ソニー ハンディーポータブルラジオ ICF-306 : FM/AM/ワイドFM対応 ブラック ICF-306 B【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 02時 17分に出品され03月12日 02時 17分に終了予定です。即決価格は7,819円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソニー ハンディーポータブルラジオ ICF-306 : FM/AM/ワイドFM対応 ブラック ICF-306 B
【商品説明】
・イヤホン/ヘッドホン:ミニ
・スピーカー出力(JEITA/DC):100mW
・スピーカー径:6.6cm
・付属品:単3形乾電池×2(お試し用)
・受信周波数AM:530kHz - 1，605kHz
・受信周波数FM:76MHz - 108MHz
・電源:乾電池(単3×2)
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 14.70 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7819円
757 入札履歴
終了
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