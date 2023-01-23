『《新品アクセサリー》 Transcend (トランセンド) microSDXCカード 64GB V30 UHS-I U3 (MLC) TS64GUSD500S ［SD変換アダプタ付属］〔メーカー取寄品〕【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 11時 34分に出品され03月10日 11時 34分に終了予定です。即決価格は7,819円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※こちらの商品はメーカー取寄品のため、ご注文より最短3〜5日程度の納期となります。メーカー在庫切れの際はお届けにお時間をいただく場合もございますので、予めご容赦願います。
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落札価格7819円
364 入札履歴
終了
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