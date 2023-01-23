『Hot Wheels 2006 Red Line 1969 Pontiac Firebird 100/223 1:64 Scale 【並行輸入】【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 13時 16分に出品され03月20日 13時 16分に終了予定です。即決価格は7,818円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品カテゴリ ランシスストア ホビー プラモデル・模型 組立済みダイキャストモデル ミニカー・ダイキャストカー ゲーム、おもちゃ ミニカー

JANコード/ISBNコード 0027084480702

商品コード ytf909394ddc

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ Hot

Wheels

2006

Red

Line

1969

Pontiac

Firebird

100/223

1:64

Scale

【並行輸入】