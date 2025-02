Virbac C.E.T. Enzymatic Toothpaste Tartar Control Seafood Flavor 2.5 oz by Virbac　並行輸入品【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

商品名Virbac C.E.T. Enzymatic Toothpaste, Tartar Control, Seafood Flavor, 2.5 oz by VirbacCET Toothpaste for Dogs and Cats, Seafood flavorブランド:Virbac商品サイズ:2.5 Ounce高さ:2.8 cm横幅:4.2 cm奥行:16.7 cm 商品番号:CET202色:素材: