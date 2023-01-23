『2個セット）ニュートロジャパン ニュートロ ナチュラルチョイス キャット 室内猫用 キトン チキン 2kg【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 07時 45分に出品され03月12日 07時 45分に終了予定です。即決価格は7,818円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

2個セット）ニュートロジャパン ニュートロ ナチュラルチョイス キャット 室内猫用 キトン チキン 2kg



【商品説明】

・原産国:アメリカ合衆国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :21×13×33cm(1個あたり)

・本体重量:2kg(1個あたり)



【サイズ】

高さ : 19.50 cm

横幅 : 25.20 cm

奥行 : 34.10 cm

重量 : 4.38 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。