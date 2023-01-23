『SKIELD タープポール テントポール 直径32mm 総長120-280cm 2本セット (くるみの木目)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 18時 29分に出品され03月15日 18時 29分に終了予定です。即決価格は7,818円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「SKIELD」より引用"
【商品名】
SKIELD タープポール テントポール 直径32mm 総長120-280cm 2本セット (くるみの木目)
【商品説明】
・材質：ポール=アルミ(A6061-アルマイト)、収納ケース=ポリエステル、ロープ=ポリエステル 内容：ポール2本(4本×2)、収納ケース、ロープ4本(5m)
【サイズ】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 14.50 cm
奥行 : 74.50 cm
重量 : 3.36 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7818円
609 入札履歴
終了
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