『ゴールデンミーン(Golden Mean) GM リールストリンガーII レッド/ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 02時 04分に出品され03月06日 02時 04分に終了予定です。即決価格は7,818円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゴールデンミーン(Golden Mean) GM リールストリンガーII レッド/ブラック
【商品説明】
・カラー:レッド/ブラック
・サイズ: H95×W85×D75mm
・ストリンガーフックサイズ:長さ150×横幅40mm/線径2.5mm素材:ステンレス
・ロープ:ブラック(線径1.5mmΦ×長さ15m)
・付属品:スペアストリンガーフック(スナップ付き)×4本(メインフックとサイズ同寸)収納袋
・素材:アルミ(アルマイトカラー加工)
・重量: 199g(フック、カラビナ、ロープ含む)
【サイズ】
高さ : 8.60 cm
横幅 : 19.20 cm
奥行 : 22.30 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7818円
261 入札履歴
終了
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