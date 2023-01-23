『サクライ貿易(SAKURAI) Promark(プロマーク) 野球 少年軟式用 グラブ(グローブ) 左利き用 キャッチャーミット CM-40【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 10時 31分に出品され03月20日 10時 31分に終了予定です。即決価格は7,818円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サクライ貿易(SAKURAI) Promark(プロマーク) 野球 少年軟式用 グラブ(グローブ) 左利き用 キャッチャーミット CM-40



【商品説明】

・材質:捕球面(天然皮革)背面(デュラファイバー)



【サイズ】

高さ : 14.20 cm

横幅 : 22.10 cm

奥行 : 27.80 cm

重量 : 490.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。