『リボーンドール 人形 赤ちゃん シリコーン 布ボディ 女の子 リボーンベビー 選べる2色の目 60センチ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 22時 33分に出品され03月11日 22時 33分に終了予定です。即決価格は7,818円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
リボーンドール 人形 赤ちゃん シリコーン 布ボディ 女の子 リボーンベビー 選べる2色の目 60センチ
サイズ: 約60センチ
重さ: 約1.4キロ
素材: PPコットンを詰めた布ボディ
頭、手足はシリコーンビニール素材
目: ブルー/ブラウン
髪: ウィッグヘア
服: 画像と同じ
梱包内容
お洋服を着たお人形＋おしゃぶり＋証明書
ハンドメイドで温かみのあるお人形です。
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落札価格7818円
43 入札履歴
終了
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