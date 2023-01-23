『リボーンドール 人形 赤ちゃん シリコーン 布ボディ 女の子 リボーンベビー 選べる2色の目 60センチ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 22時 33分に出品され03月11日 22時 33分に終了予定です。即決価格は7,818円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 リボーンドール 人形 赤ちゃん シリコーン 布ボディ 女の子 リボーンベビー 選べる2色の目 60センチ



サイズ: 約60センチ

重さ: 約1.4キロ

素材: PPコットンを詰めた布ボディ

頭、手足はシリコーンビニール素材

目: ブルー/ブラウン

髪: ウィッグヘア

服: 画像と同じ



梱包内容

お洋服を着たお人形＋おしゃぶり＋証明書

ハンドメイドで温かみのあるお人形です。