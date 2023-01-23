『GOUGHNUTS ブラックスティック 超ストロング 特大 Black Stick Pro Buster【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 22時 31分に出品され03月15日 22時 31分に終了予定です。即決価格は7,818円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GOUGHNUTS ブラックスティック 超ストロング 特大 Black Stick Pro Buster
【商品説明】
・噛むことに特化したスティック状のおもちゃです。
・寸法：太さ3インチ（約７．５センチ）/長さ9.75インチ（約２５センチ）
・当商品はスティックタイプの商品の中で最強の最も硬く、耐久性がある咀嚼力の強い超大型犬用の商品です。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7818円
729 入札履歴
終了
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