『GOUGHNUTS ブラックスティック 超ストロング 特大 Black Stick Pro Buster【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 22時 31分に出品され03月15日 22時 31分に終了予定です。即決価格は7,818円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GOUGHNUTS ブラックスティック 超ストロング 特大 Black Stick Pro Buster



【商品説明】

・噛むことに特化したスティック状のおもちゃです。

・寸法：太さ3インチ（約７．５センチ）/長さ9.75インチ（約２５センチ）

・当商品はスティックタイプの商品の中で最強の最も硬く、耐久性がある咀嚼力の強い超大型犬用の商品です。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。