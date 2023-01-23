『GOUGHNUTS リング 超ストロング 極太 Buster Pro Ring【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月14日 11時 35分に出品され05月14日 11時 35分に終了予定です。即決価格は7,818円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GOUGHNUTS リング 超ストロング 極太 Buster Pro Ring



【商品説明】

・噛み応えがあるので、ワンちゃんの歯の健康を保ち、ストレスの解消にも有効です。

・噛むことに特化した天然ゴム製のリング状のおもちゃです。

・寸法：太さ2.5インチ 直径6.25インチ 適合体重目安：噛む力が非常に強い２７ｋｇ以上の大型犬

・当商品はGREENやORANGEのRing商品よりも硬く、耐久性があり、咀嚼力の強い大型犬用の商品です。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。