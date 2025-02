ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 4th LIVE＠オオサカ≪Welcome to our Hood≫DVD [DVD]【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

種別:DVD 音楽Jポップ 発売日:2020/03/25 販売元:キングレコード 登録日:2020/02/06 Division All Stars(木村昴,石谷春貴,天崎滉平,浅沼晋太郎,駒田航,神尾晋一郎,白井悠介,斉藤壮馬,野津山幸宏,速水奨,木島隆一,伊東健人) ヒプノシスマイクディヴィジョンラップバトル ヒプノシスマイクディビジョンラップバトルフォースライブアットオオサカウェルカムトゥアワフッド ヒプノシスマイク(実写)シリーズ 6202201120325 ヒプマイ 内容:Hoodstar/ヒプノシスマイク-Alternative Rap Battle-/What’s My Name?/ベイサイド・スモーキングブルース/G anthem of Y-CITY/シノギ(Dead Pools)/おはようイケブクロ/センセンフコク/New star/俺が一郎/BB’s City/Nausa de Zuiqu/メドレー/3$EVEN/シナリオライアー/drops/Stella/シャンパンゴールド/チグリジア/迷宮壁/Wrap&Rap 〜3分バイブスクッキング〜/パピヨン/GO 解説:男性声優18人によるラップソングプロジェクトとして誕生した”ヒプノシスマイク”。2017年に始動され、第1弾ミュージックビデオ「ヒプノシスマイク -Division R