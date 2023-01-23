『アウトドア 封筒型寝袋 Ohuhu 寝袋 封筒型 冬用 2人用 防水 シュラフ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 02時 48分に出品され03月08日 02時 48分に終了予定です。即決価格は7,818円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アウトドア 封筒型寝袋

【商品名】

Ohuhu 寝袋 封筒型 冬用 2人用 防水 シュラフ 丸洗いok 連結可能 最低使用温度 -5度-20度 車中泊 登山 キャンプ用 オール

Ohuhu



【商品説明】

・?【2022最新版厚くする素材】：重量は約3.50kgで、軽くて暖かい。防水性210Tポリエステル表地＋肌触り良いポリエステル/綿裏地＋上品なコットン400g/?、内側の生地が綿素材を使用しているので、前より厚くて、防寒し寝袋に入ると、冬でも暖かく感じられます。

・?【2人用サイズ】：幅150cm×長さ220cmの大きめサイズで、身長180cmの方までもok！収納サイズ：49×28cm。重量：3.50g。使わないときは、収納袋に付いていたバルトを絞ることで、丸めてコンパクトに収納でき、持ち運びにも困りません。

・?【S型とU型



【サイズ】

高さ : 19.20 cm

横幅 : 34.29 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 3.88 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。