『アウトドア 封筒型寝袋 Ohuhu 寝袋 封筒型 冬用 2人用 防水 シュラフ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 01時 02分に出品され03月28日 01時 02分に終了予定です。即決価格は7,818円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アウトドア 封筒型寝袋
【商品名】
Ohuhu 寝袋 封筒型 冬用 2人用 防水 シュラフ 丸洗いok 連結可能 最低使用温度 -5度 選択可 車中泊 登山 キャンプ 枕二つ付
Ohuhu
【商品説明】
・?【2022最新版厚くする素材】：重量は約3.50kgで、軽くて暖かい。防水性210Tポリエステル表地＋肌触り良いポリエステル/綿裏地＋上品なコットン400g/?、内側の生地が綿素材を使用しているので、前より厚くて、防寒し寝袋に入ると、冬でも暖かく感じられます。
・?【2人用サイズ】：幅150cm×長さ220cmの大きめサイズで、身長180cmの方までもok！収納サイズ：49×28cm。重量：3.50g。使わないときは、収納袋に付いていたバルトを絞ることで、丸めてコンパクトに収納でき、持ち運びにも困りません。
・?【S型とU型
【サイズ】
高さ : 19.90 cm
横幅 : 34.50 cm
奥行 : 45.10 cm
重量 : 3.99 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7818円
657 入札履歴
終了
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