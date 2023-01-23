『CMC カーボンマイクロコイル 電磁波防止グッズ 5G対応 健康 電磁波 ストレス 電磁波ブロック 電磁波カット 放射能デトックス 電磁波過【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 08時 13分に出品され03月27日 08時 13分に終了予定です。即決価格は7,817円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CMC カーボンマイクロコイル 電磁波防止グッズ 5G対応 健康 電磁波 ストレス 電磁波ブロック 電磁波カット 放射能デトックス 電磁波過



【商品説明】

・エレメントC-三層タイプ

・仕様 一枚の大きさ 直径15mm 厚さ1.5ｍｍ （直径3.5ｍｍの孔付） 10枚セット

・素材 ＣＭＣ層/磁性金属粉末層/CMC層からなる三層構造のシリコーンシート



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。