『[ディーシー] リュック(タウン・ビジネス用) ADYBP03055 KVJ0【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 23時 03分に出品され03月18日 23時 03分に終了予定です。即決価格は7,817円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 タテ50cmxヨコ33cmxマチ21cm ポケットの数:2(外側1/内側1) 重量:750g 持ち手の全長:47cm

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ [ディーシー]

リュック(タウン・ビジネス用)

ADYBP03055

KVJ0